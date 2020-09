Frau stürzt bei Wanderung 100 Meter ab

Eine 64 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einer Wanderung in den Allgäuer Alpen rund 100 Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sie war gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs, die Angehörigen leisteten Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen, berichtete die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung.