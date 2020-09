Hurrikan „Sally“ richtete enorme Schäden in USA an

Der Hurrikan „Sally“ hat die US-Golfküste erreicht und dort für starke Regenfälle, Stromausfälle und Schäden gesorgt. Die Überschwemmungen an der Küste der Bundesstaaten Alabama und Florida hätten „historische und katastrophale Ausmaße“ erreicht, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum am Mittwoch mit. Der Wirbelsturm traf in den frühen Morgenstunden auf Land.