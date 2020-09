„Abscheuliche Hinrichtung!“ Athleten-Union empört

Proteste nutzlos

Am Samstag war trotz heftiger Proteste aus der Sportwelt und der Politik das Todesurteil gegen den 27-jährigen Afkari im Gefängnis Adel-Abad in der südiranischen Stadt Schiras vollstreckt worden. Nach Angaben der iranischen Justiz soll Afkari bei einer Demonstration 2018 in Schiras einen Sicherheitsbeamten getötet haben.