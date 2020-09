Die geheimen Botschaften der Wiener Wahlplakate

„Dabei gilt: je einfacher, desto besser“

„Diese Bedürfnisse müssen dann auf Plakaten in Sprache und Bilder codiert werden. Dabei gilt: je einfacher, desto besser. Unser Gehirn strengt sich nicht gerne an.“ Diesem Schema ist besonders die FPÖ gefolgt: „Links ist die Bedrohung in Form von ,Fremden‘ codiert. Auf der rechten Seite erscheint als Kontrast in hellen Farben die Lösung: Dominik Nepp, der auch noch kinderlieb ist.“ Diese Plakate seien einfach, strukturiert und leicht zu fassen.