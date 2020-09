Naher Osten: Trump verkündet „Friedensabkommen“

Die VAE und Israel wollen am Dienstag kommender Woche im Weißen Haus ihr Abkommen zu der Mitte August angekündigten Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnen. Trump erwartet für den „historischen“ Anlass Israels Ministerpräsidenten Netanyahu und den Außenminister der Emirate, Abdullah bin Sajid, in Washington. In einer gemeinsamen Mitteilung hieß es am Freitag, man werde eine „Friedenserklärung“ unterzeichnen.