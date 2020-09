Kansas-Spieler für Anti-Rassismus-Geste ausgebuht

Die Kansas City Chiefs haben ein halbes Jahr nach ihrem Triumph im Super Bowl den Auftakt in die NFL-Saison gegen die Houston Texans gewonnen. Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die Texaner am Donnerstagabend (Ortszeit) vor 15.895 Zuschauern 34:20. Zum Start in die NFL-Saison haben viele Profis in der wichtigsten Sportliga der USA auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam gemacht und sind dafür ausgebuht worden. Beide Mannschaften trafen sich vor dem Beginn der Partie zwischen dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Houston Texans am Donnerstag (Ortszeit) in der Mitte des Spielfelds, hakten sich unter und schwiegen gemeinsam.