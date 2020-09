Weissman-Nachfolger! WAC biegt „starke Konkurrenz“

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Bundesliga hat sich der Wolfsberger AC mit dem kroatischen Stürmer Dario Vizinger verstärkt und damit den Nachfolger von Shon Weissman, der den Verein verlassen hat, gefunden. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in der slowenischen Liga in 35 Spielen für den NK Celje 23 Tore und verhalf dem Verein damit zum Meistertitel. Vizinger unterschrieb laut WAC-Angaben bis Sommer 2024 bei den Lavanttalern.