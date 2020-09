Villacherin konnte Exhibitionist gut beschreiben

„Die Frau hat uns eine sehr gute Beschreibung von dem Mann abgeben können. Den werden wir bald haben“, berichtet Oberst Erich Londer vom Stadtpolizeikommando Villach. Der unbekannte Exhibitionist hat am Sonntag gegen 15.40 Uhr auf einer Parkbank im Bereich der Draulände an dem beliebten Geh- und Radweg auf der Drauberme an sich sexuelle Handlungen vorgenommen - auch als eine weibliche Person aus Villach an ihm vorüberging. Diese erstattete daraufhin die Anzeige.