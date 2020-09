Wegen Coronafällen: Tschechien sucht neue Spieler

Im tschechischen Fußball-Nationalteam ist die Personalsituation angespannt. Nach zwei Coronafällen unter den Betreuern wollte der Verband laut Sprecher Michal Jurman eine Verschiebung des Spiels gegen Schottland erreichen, doch die UEFA hielt an der Durchführung zum geplanten Termin am Montag in Olmütz (Olomouc) fest. Nun läuft die Suche nach neuen Spielern.