Fünffachmord in Solingen: Haftbefehl für Mutter

Nach der Tötung von fünf Kindern in der deutschen Stadt Solingen hat ein Richter Haftbefehl gegen die Mutter erlassen. Das sagte der zuständige Staatsanwalt am Freitag. Ob die 27-Jährige nun in ein Justizvollzugskrankenhaus kommt, sei noch ungewiss. Laut den Ermittlern habe sie ihre fünf Kinder vermutlich betäubt und erstickt.