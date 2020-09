Zur Transplantation mit Rettungsheli geflogen

Intensivmediziner und eigenes Pflegepersonal, die auch die Ausbildung zum Flugretter und Notfallsanitäter besitzen, ließen den 41-jährigen Patienten während des gesamten Fluges nicht aus den Augen. In dem dafür ausgerüsteten Hubschrauber „Christophorus 33“ des ÖAMTC wurde der Kranke am Donnerstag vom Krankenhaus Braunau an die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.