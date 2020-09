Mühlviertler Granitstein in einem Traumbett

Willi Katteneder (52) war ein Schüler Erwin Reiters an der Linzer Kunstuniversität. Mit seiner Land-Art ist er längst international geworden. Er realisierte einerseits Projekte in Ober- und Niederösterreich, etwa am Schloss Ulmerfeld. Aber er arbeitete auch in Nigeria, Kuala Lumpur in Malaysia oder in Neuseeland.

Seit mehr als zehn Jahren steuert er Installationen, die sich stets gut in die Landschaft einpassen, zu den Donaufestwochen im Strudengau bei. Auch im Corona-Jahr hat er das beibehalten.