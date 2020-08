Coronavirus-Angst begleitet die Tour de France

Der Lärm kam aus den Boxen, auf dem großen Massana-Platz in Nizza verloren sich die wenigen Fans - das große Fest als Ouvertüre zur 107. Tour de France fand in Zeiten der Pandemie nur in kleinem Rahmen statt. Nachdem im Vorjahr mehr als 75.000 Fans bei der Präsentation in Brüssel die Fahrer und Rad-Legende Eddy Merckx bejubelt hatten, waren es diesmal weniger als die erlaubten 1000 Fans. Aus gutem Grund. Die Region an der Cote d‘Azur ist seit Donnerstag wegen der stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen zur „Roten Zone“ erklärt worden - wie 20 weitere Departements der Grande Nation auch ...