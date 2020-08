Generalprobe für Ampelsystem erfolgreich verlaufen

Vom Morgen bis in den Nachmittag hat am Donnerstag die sogenannte Corona-Kommission getagt. Anlass des Treffens war ein erster Testlauf der berühmten Corona-Ampel, der noch am selben Tag erfolgreich über die Bühne ging. Vor der offiziellen Inbetriebnahme am 4. September, dem Freitag vor Schulbeginn, wurde so für den Ernstfall trainiert.