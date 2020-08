Spanien führt Maskenpflicht für Schüler ab 6 ein

Vier Maßnahmen beim Schulstart in Österreich

Auch in Österreich steht ein ungewöhnlicher Schulstart bevor. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte vergangenen Woche vier Maßnahmen in den Vordergrund gestellt: alle 20 Minuten lüften, so viel Unterricht im Freien wie möglich, bis zur Ampelfarbe Gelb ein freiwilliges, ansonsten verpflichtendes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Eingangsbereich und auf den Gängen sowie die Stärkung der Klassengemeinschaften.