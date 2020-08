Kreuzbandriss! Bilyks WM-Träume wohl geplatzt

Das Malheur passierte im Trainingslager in Graz. Die Diagnose war schnell da und ist wiegt schwer: Kreuzbandriss, Bilyk muss operiert werden und fällt zumindest sechs Monate aus. „Solch eine gravierende Verletzung ist für Niko und den THW Kiel ein schwerer Rückschlag“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Niko war in einer tollen Verfassung, hat individuell überragend in der spielfreien Zeit gearbeitet. Deshalb tut es mir auch persönlich sehr leid für ihn.“