Starkregen in Teilen von Kärnten und Osttirol

Wie berichtet, endet der Sommer am Samstag mit Blitz und Donner. Im Westen von Kärnten und in Osttirol sorgten die in den Abendstunden bereits für zahlreiche überschwemmte Keller und umgestürzte Bäume. Besonders schlimm hat es aber die Bundesländer Tirol, Niederösterreich und Salzburg getroffen. Erst in der Nacht auf Sonntag sollen Starkregen und Gewitter abschwächen.