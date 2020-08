Hundstage enden Samstag mit Hagel und Gewitter

Dabei kann es sogar hageln - und es ist mit Sturmböen zu rechnen. Am Sonntag entstehen in Kärnten und Osttirol am Nachmittag neuerlich ein paar Schauer und lokale Gewitter; es wird deutlich kühler. Regenschauer wechseln sich bis zur Mitte der kommenden Woche mit Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen aber nie über 25 Grad. Ab Mittwoch wird es wärmer. Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann: „29 Grad sind aber das Höchste.“