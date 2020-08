Lebenslange Haft für den „Golden State Killer“

Griff Frauen in ganz Kalifornien an

Die Verbrechensserie des „Golden State Killers“ hatte 1975 mit Taten in der Gegend von DeAngelos Wohnort Sacramento begonnen, später griff der Täter in ganz Kalifornien Frauen an. Er drang häufig nachts maskiert in die Häuser seiner Opfer ein und vergewaltigte sie. Die Taten endeten offenbar 1986 mit der Vergewaltigung und Ermordung einer 18-Jährigen.