Mordversuch mit Gas? Mutter und Kind auf Intensiv

Eine 46 Jahre alte Frau aus Maria Rain in Kärnten und ihr 14 Jahre alter Sohn sind am Mittwoch mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in die Uniklinik nach Graz geflogen worden. Die beiden waren im Wohnhaus der Frau bewusstlos aufgefunden worden, nachdem die Schwester der 46-Jährigen Alarm geschlagen hatte. Der Gasaustritt dürfte kein Unfall gewesen, sondern bewusst herbeigeführt worden sein. Ermittlungen wegen versuchten Mordes laufen.