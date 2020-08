MotoGP: Spielberg ist sicher wie noch nie zuvor

Derweil versuchen sich die Fahrer, die in Spielberg verweilen, auf andere Gedanken zu bringen. Zur Auswahl stehen Fahrrad-Touren, eine Kart-Bahn, ein Outdoor-Gym, ein Enduro-Track oder Offroad-Fahrangebote, bevor es ab Freitag wieder auf der Strecke zur Sache geht. Die Rennen in Spielberg sind heuer zumindest so sicher wie noch nie: Zum ersten Mal kann das Ärzteteam am Ring auf einen mobilen CT-Scanner zurückgreifen - binnen nur 15 Sekunden (!) ist der Körper komplett durchleuchtet!