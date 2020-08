L17-Ausbildung: „Sind die schon reif genug?“

Das Führerschein-Ausbildungsmodell L17 erfreut sich in Österreich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Grundausbildung erfolgt zwar in der Fahrschule, Ausbildungsfahrten finden allerdings privat mit einer Begleitperson statt. 32 Prozent aller Fahrschüler im Jahr 2019 nahmen das L17-Modell in Anspruch. Während dieser Übungsfahrten passierten laut ÖAMTC 41 Unfälle mit Personenschaden. Auch die „Krone“-Community diskutierte fleißig über das Ausbildungsmodell.