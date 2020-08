Nächste Top-Tennis-Spielerin sagt für US Open ab

„Nachdem ich alle Faktoren unter diesen außergewöhnlichen Umständen, in den wir jetzt leben, abgewogen habe, habe ich mich entschlossen, nicht nach New York zu reisen“, erklärte Halep am Montag via soziale Netzwerke. Die 28-jährige Rumänin war im Vorjahr schon in Runde zwei gescheitert. Ihr bestes Ergebnis in Flushing Meadows war ein Halbfinale 2015.