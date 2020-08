Commerzialbank-Affäre: Tiefe Einblicke, böse Fouls

Bankmitarbeiterin: „Freunderlwirtschaft!“

Indes wandte sich nun eine langjährige und einstmals enge Mitarbeiterin Puchers an die „Krone“, um anonym über die dubiosen Zustände in der Skandalbank zu berichten: Im Haus habe eine „Freunderlwirtschaft“ und vor allem in den letzten Jahren ein „unerträgliches Klima“ geherrscht. Wer etwa Funktionär beim Fußballverein war, habe auch in der Bank Karriere machen können - Qualifikation nachrangig.