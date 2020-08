Trump: „NBA-Spieler sind sehr böse und sehr dumm“

US-Präsident Donald Trump hat Basketballer aus der NBA als dumm und böse bezeichnet. Das sagte der 74-Jährige am Dienstag in einem Interview des „Fox Sports Radio“. Er reagierte damit auf die Kritik aus der Liga an seinen Aussagen über die Anti-Rassismus-Proteste und das Knien während der Hymne, die er nach eigenen Angaben aber gar nicht mitbekommen haben will.