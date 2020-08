Koalition: Kogler betont grüne Handschrift

„Was wäre die Alternative gewesen?“

„Man muss sich auch zurückerinnern, was damals die Alternative war“, so der Grünen-Chef. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass er heute immer wieder von Leuten dankbar darauf angesprochen werde, dass nicht mehr Türkis-Blau an der Macht sei. Die Koalition bestehe auch aus den beiden Wahlsiegern von 2019. „Das ist auch Demokratie, dass zwei Sieger es miteinander versuchen“, so Kogler.