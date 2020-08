Pep jubelt! Pinkes Real mit kapitalen Fehlern

Das weiße Ballett von Real Madrid spielte das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City in pinken Dressen. Noch ungewöhnlicher war zu Beginn ein eklatanter Fehler des sonst so zuverlässigen königlichen Abwehrspielers Raphael Varane. Der Franzose ließ sich im eigenen Strafraum den Ball von Gabriel Jesus abluchsen. Der Brasilianer passte in die Mitte auf Raheem Sterling, der mühelos zum 1:0 (9.) einschob - sein 100. Pflichtspiel-Tor für die Himmelblauen. Nach Citys 2:1-Sieg am 26. Februar in Madrid war das ein Traumstart, den Trainer Pep Guardiola euphorisch bejubelte.