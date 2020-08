SO reagiert die Liga auf die „Nacht der Schande“!

„Um dem in Zukunft bestmöglich entgegen zu wirken, werden wir uns in einem ersten Schritt dafür einsetzen, in der Tabellenreihung die direkten Duelle der Tordifferenz vorzuziehen“, erläuterte Ebenbauer. In diesem Fall hätte Austria Klagenfurt (aufgrund eines 3:1-Auswärtssieges und eines 1:1-Heimremis) das bessere Ende für sich gehabt.