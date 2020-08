Zu große Hürden auf dem Weg zur Pflege-Ausbildung

Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, wie hoch der Bedarf an Pflegekräften ist, ausländische Pflegerinnen wurden mit Sonderbussen und -zügen nach Österreich gebracht. Der Handlungsbedarf ist enorm, Studien belegen, dass in den kommenden Jahren zusätzliche 76.000 Menschen in der Pflege benötigt werden. Die Politik kündigt seit Jahren eine Reform an, passiert ist bisher jedoch wenig.