Dokument zu Nervengift geleakt: Anzeige erstattet

Die noch in der früheren Sowjetunion entwickelte Substanz stammt aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe. Der Name der chemischen Waffe bedeutet auf Russisch so viel wie „Neuling“. Sowjetische Wissenschafter entwickelten das Gift zwischen 1970 und 1980 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau.