SPÖ und FPÖ fordern mehr Geld für Bundesheer

Grund dafür ist vor allem die schlechte finanzielle Lage des Heeres im Burgenland. Um den Betrieb allein in der Kaserne in Güssing aufrechtzuerhalten, würden mindestens 1,5 Millionen Euro benötigt werden. Darin enthalten wären Kosten für Geräte, Waffen und den Fuhrpark. Veranschlagt sind jedoch insgesamt nur 400.000 Euro. „Das ist eindeutig zu wenig. Die Soldaten können so nicht ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen“, sind sich die beiden Klubobmänner einig. Neben einer Garantie für Arbeitsplätze wird auch die Sicherung der Kasernen gefordert. „Unser Heer braucht mehr Geld, andernfalls sind verheerende Auswirkungen zu befürchten“, betont Hergovich.