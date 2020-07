Pestizide in Obst und Gemüse: Fünftel auffällig

Lambda-Cyhalothrin, Thiacloprid und Chlorpyrifos nachgewiesen

Pestizide sind ein Sammelbegriff für Giftstoffe, die in der Forst- und Landwirtschaft gegen tierische Schädlinge, Krankheiten oder unerwünschtes Unkraut eingesetzt werden. Unter den problematischen Pestiziden, die nachgewiesen wurden, waren das für Bienen toxische Lambda-Cyhalothrin und das für Säugetiere und Vögel hochgiftige Thiacloprid, etwa in Birnen aus Südafrika. Grapefruits aus Zypern wiesen etwa Chlorpyrifos auf, der Stoff sei hochgiftig für Säugetiere, Vögel, Fische, andere Wasserorganismen und Bienen. Auch Formetanat, das gegen Spinnmilben eingesetzt wird, fand sich in den Proben. In der EU ist der Wirkstoff grundsätzlich zugelassen, in Österreichs Landwirtschaft verboten.