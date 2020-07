Liverpool-Keeper: „Klopp hat die Stadt verändert“

Tormann Alisson von Englands Fußballmeister Liverpool hat seinen Trainer Jürgen Klopp in den höchsten Tönen gelobt. „Er hat den Verein in den letzten Jahren revolutioniert“, sagte der 27-jährige Brasilianer in einem Interview. Der deutsche Coach habe „nicht nur den Verein, sondern auch die Stadt Liverpool verändert“, betonte Alisson.