„Hallo“-Strafe: Jetzt geht Spaßvogel in Offensive

Die Aufregung rund um den „Krone“-Bericht ist groß! Peter H. geht nach der Strafe in die Offensive. Er habe in der besagten Nacht in Linz nur „Hallo“ geschrien, weil er dachte, ein befreundeter Polizist sitze im Auto, habe niemanden beschimpft oder angegriffen und der Polizist sei grundlos wütend und sogar handgreiflich gegenüber einem seiner Freunde geworden. Außerdem habe er an diesem Abend nahezu keinen Alkohol konsumiert.