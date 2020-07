Basel-Kantersieg bringt Titel-Vorentscheidung

In der 33. Runde der Schweizer Super League dürfte der Meisterschaftszug für den FC St. Gallen abgefahren sein. Nach der 0:5-Niederlage gegen den Dritten FC Basel müssen sich die Ostschweizer in den letzten drei Runden wohl auf den Kampf um Platz zwei konzentrieren. St. Gallen liegt zwei Punkte hinter Leader Young Boys, die Berner können aber am Donnerstagabend davonziehen.