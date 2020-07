Japan hält Tokio-Spiele 2021 aktuell für unmöglich

ÖOC-„General“ Mennel glaubt an Spiele in Tokio

Ungeachtet der Sorgen in Japan ist Peter Mennel, Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), davon überzeugt, dass die Spiele planmäßig stattfinden werden. „Wir rechnen mit einem Olympic Team Austria mit rund 70 Athleten“, gab Mennel an. ÖOC-Sportdirektor Christoph Sieber wiederum erwartet für Oktober erste Details über Einreise-Formalitäten. „Dann sollte es auch im Hinblick auf die noch ausstehenden Olympia-Qualifikationen mehr Klarheit geben.“