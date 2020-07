Zu teuer: Mehrheit der Wiener gegen Gratis-Öffis

Männer und Personen über 30 lehnen am deutlichsten ab

Die deutlichste Ablehnung der Freifahrt für alle kommt von Männern und Personen über 30 Jahren. Frauen sind in ihrer Meinung fast 50 zu 50 geteilt. Eine knappe Zustimmung (53 Prozent) findet sich bei den Jungen. Doch auch in der Altersgruppe unter 30 bevorzugen 45 Prozent das 365-Euro-Jahresticket.