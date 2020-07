„Der Prinz ist ein sehr geschätzter Mitbürger“

Dunkle, graue Wolken zogen beim „Krone“-Lokalaugenschein in Grünau im Almtal auf. Sinnbildlich für die Stimmung in der 2100-Einwohner-Gemeinde, wo jeder jeden kennt. Die Skandalnacht im Jagdhaus von Ernst August von Hannover ist natürlich Gesprächsthema. Partei ergreifen will, zumindest vor der Kamera, niemand. Wem kann man das auch übel nehmen? Auf der einen Seite die Aussagen der Polizei, die man nicht gegen sich aufbringen möchte. Auf der anderen Seite der letzte Urenkel des Deutschen Kaisers, der in Grünau als freundlicher, spendabler Großgrundbesitzer bekannt ist und auch auf der Straße als „Königliche Hoheit“ angesprochen wird.