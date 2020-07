Maskenpflicht jetzt auch in Wolfsberg

Pflicht in touristischen Hotspots

Zuletzt war die Maskenpflicht bereits in touristischen Hotspots wie Velden, Klopeiner See, Faaker See und Co. wieder eingeführt worden, auch hier nur in den Abendstunden. Denn Velden soll „nicht zum Sommer-Ischgl werden“, wie Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) erklärte.