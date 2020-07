Kaiser bleibt im „Home-Office“

Coronamäßig herrscht in Kärnten jetzt etwas Aufregung! LH Peter Kaiser befindet sich in Quarantäne, auch Bildungsdirektor Robert Klinglmair und ein Cluster mit über 100 möglicherweise Infizierten machen Sorgen. Bei Kaiser & Co. fielen erste Tests negativ aus, weitere Befunde müssen abgewartet werden.