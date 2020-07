Maskenpflicht jetzt auch auf Klagenfurts Märkten

Betroffen von der Maskenpflicht in Klagenfurt sind die Freiflächen beim Benediktinermarkt und beim Waidmannsdorfer sowie beim Viktringer Wochenmarkt, außerdem die Flohmärkte am Metro- und am Obi-Parkplatz während der Marktzeiten. Ausgenommen ist die Gastronomie, genauer gesagt sind die Marktkojen in den Hallen am Benediktinermarkt, in denen Speisen und Getränke ausgegeben werden, sowie die dazugehörigen Sitzgärten.