Fiebermessen und Drehkreuz im Innsbrucker Rathaus

Die Zahl der an Corona infizierten Personen steigt auch in Tirol wieder – wenn auch nicht so dramatisch wie in anderen Bundesländern. „Wir sind aber vorbereitet“, versichert Innsbrucks Vize-Bürgermeister Johannes Anzengruber in seiner Funktion als Sicherheitsverantwortlicher der Stadt im Gespräch mit der „Krone“.