Fans bei Ländermatch? Beim ÖFB rauchen die Köpfe

Vorverkauf im August

Gedanken macht man sich Blickrichtung Klagenfurt in alle Richtungen: „Ticketing, Mindestabstände, Sanitärbereiche, Gastro etc., alles muss mit der Behörde geklärt werden“, so Neuhold. Wann der Vorverkauf startet? „Plan ist Anfang August, dann wissen wir alle Details.“ Sponsoren und Fanklubs erhalten fix einen Teil, der andere Teil geht in den freien Verkauf.