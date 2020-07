Parlament plant „Übungsalarm“ nach kleinem Feuer

Der Feueralarm am Mittwoch hat ein neues Sicherheitskonzept im Parlament zur Folge. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kündigte zu Beginn der Donnerstag-Sitzung eine Überarbeitung der Vorkehrungen bezüglich der Leerung des Plenarsaals an. Wenn es nach ihm geht, soll es dann im Herbst auch zu einem „Übungsalarm“ kommen. Schließlich werde das auch in jeder Schule gemacht.