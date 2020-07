Begegnungszonen: Sieben von 20 werden aufgelöst

Wegen Corona wurden in Wien 20 temporäre Begegnungszonen errichtet, um mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Mit 5. Juli laufen diese nun aus. Auf Bestreben von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) bleiben 13 davon darüber hinaus bestehen. Streitpunkt ist jedoch jene in der Florianigasse in der Josefstadt.