HAK/HAS präsentiert Pflege-Ausbildungszweig

„In den Lehrplänen der Handelsschule werden Inhalte der Pflegeassistenzausbildung integriert“, so LH Peter Kaiser. 20 Schüler sollen somit einen tieferen Einblick in ihren künftigen Beruf erlangen. Die dreieinhalbjährige Ausbildung in der HAK/HAS wird in Kooperation mit der Akademie De La Tour und der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) Waiern geführt.