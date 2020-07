Kroatien: Einreise aus Bosnien wieder gelockert

Auslandskroaten als Zünglein an der Waage

Für die Auslandskroaten sind im 151-köpfigen Sabor (Parlament) drei Sitze reserviert. Den Ausschlag geben dabei in der Regel die 96.500 Wähler in Bosnien-Herzegowina, was fast die Hälfte der gesamten kroatischen Diaspora ist. Bei einem knappen Wahlausgang könnten diese Mandate darüber entscheiden, wer künftig die Regierung stellt.