ÖFB-Kicker nach Aufstieg: „Will Geld wert sein“

„Wenn du etwas Großes erreicht hast, dann wird das hier in dieser Location gefeiert“, grinst Stürmer Sasa Kalajdzic. Der mit Stuttgart trotz 1:3 gegen Darmstadt am letzten Spieltag in der zweiten deutschen Bundesliga den sofortigen Wiederaufstieg nun endgültig fixierte. Und das auch mit den Team-Kollegen nach dem Spiel in der Bar Amici ausgiebig feierte.