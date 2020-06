Strache-Urlaub auf Ibiza kostete 40.000 Euro

Passend dazu veröffentlichte Peter Pilz’ Aufdecker-Magazin „ZackZack“ am Samstag Telefonüberwachungs-Protokolle. „Der hat Millionen gescheffelt (...) Es ist nichts an die Partei gegangen“, so einstige blaue Mitstreiter über Strache. Neben der Sporttasche mit Geldbündeln im Kofferraum geht es in den Gesprächen auch um einen Rucksack voller Euro-Scheine im Tresor des FPÖ-Parlamentsklubs.