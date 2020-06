FPÖ wettert über „Ausländer-Demos“ in Wien

Hebein verurteilte Gewalt

Hebein selbst reagierte in den sozialen Medien mit einem klaren Statement auf die Demonstrationen. Die Gewalt der faschistischen „Grauen Wölfe“ gegen friedliche Demonstrationsteilnehmer und die Polizei könne nicht toleriert werden. „Es ist für mich selbstverständlich, gegen Faschismus in jeder Form in unserer Stadt aufzutreten“, so Hebein. Wenn es zu Gewalt und verbotenen Wolfsgrüßen komme, brauche es ein offensives Einschreiten der Polizei sowie ein klares Statement der Stadt, erklärt die Vizebürgermeisterin.